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Замгенпрокурора Беларуси о договорных матчах: «Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности»
24.06.2020 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук сообщил, что сейчас Следственный комитет расследует три уголовных дела, которые касаются договорных матчей, сообщает «
«Даже такое направление, как спорт, не обошла коррупция. Видим определенную непрозрачность и нечестность в этой отрасли. Эту работу по выявлению договорных матчей Беларусь начала одной из первых на постсоветском пространстве. В 2017-м году состоялось первое судебное рассмотрение дела о «договорняках», тогда по материалам ГУБОП МВД расследовалось дело.
Работа эта продолжается. На данный момент Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности, еще два уголовных дела по договорным матчам в настоящее время рассматриваются в Минске районными судами», – сказал Стук.
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Замгенпрокурора Беларуси о договорных матчах: «Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности»
Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук сообщил, что сейчас Следственный комитет расследует три уголовных дела, которые касаются договорных...
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