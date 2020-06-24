Замгенпрокурора Беларуси о договорных матчах: «Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук сообщил, что сейчас Следственный комитет расследует три уголовных дела, которые касаются договорных матчей, сообщает « Прессбол ».

«Даже такое направление, как спорт, не обошла коррупция. Видим определенную непрозрачность и нечестность в этой отрасли. Эту работу по выявлению договорных матчей Беларусь начала одной из первых на постсоветском пространстве. В 2017-м году состоялось первое судебное рассмотрение дела о «договорняках», тогда по материалам ГУБОП МВД расследовалось дело.

Работа эта продолжается. На данный момент Следственным комитетом Беларуси расследуется три уголовных дела этой направленности, еще два уголовных дела по договорным матчам в настоящее время рассматриваются в Минске районными судами», – сказал Стук.

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