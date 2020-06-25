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Наталья Цилинская: «Я принципиально против любых насильственных действий. То, что у нас есть мирное небо над головой, нужно ценить»

25.06.2020 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская заявила, что за последние годы для развития спорта в Беларуси сделано очень многое.

«Очень здорово, что у нас есть свой трек, которого мне очень не хватало, когда я, будучи спортсменкой, готовилась к различным международным соревнованиям. Конечно, заграничные сборы тоже нужны, однако важную часть подготовительной работы белорусские велосипедисты могут проводить теперь в домашней обстановке.

Я принципиально против любых насильственных действий. Можно сказать, являюсь пацифисткой. То, что у нас есть мирное небо над головой, нужно ценить», – сказала Цилинская.

 
 
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Председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская заявила, что за последние годы для развития спорта в Беларуси сделано очень многое.
 
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