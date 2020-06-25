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Артур согласился перейти в «Юве». За него заплатят 70+5 млн евро, «Барса» за Пьянича – 60 млн плюс бонусы

25.06.2020 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Барселоны» Артур близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Артур и «Ювентус» согласовали все детали. По информации источника, осталось уладить лишь детали, касающиеся обмена Миралема Пьянича в «Барселону».

«Ювентус» заплатит за Артура 70+5 млн евро, а «Барселона» за Пьянича – 60 млн плюс бонусы. Таким образом, разница в сумме трансфера составит более 15 млн евро.

Артур будет зарабатывать в «Ювентусе» 5 млн евро плюс бонусы. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, бразилец подпишет 5-летний контракт. Пьянич же подпишет с «Барсой» соглашение на 4 года с зарплатой 7,5 млн евро.

Информацию о согласии Артура на трансфер также подтвердили журналисты Ромео Агрести, Фабрицио Романо и Гильем Балаге.

Напомним, Артур перешел в «Барселону» из «Гремио» в 2018 году. Каталонский клуб заплатил за него 30 млн евро. В этом сезоне латиноамериканец провел 20 матчей за «Барсу» в Ла Лиге, забил трижды и сделал три ассиста.

 
 
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Полузащитник «Барселоны» Артур близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе».Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Артур и «Ювентус» согласовали все...
 
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