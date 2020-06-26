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26.06.2020 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

МТС предложил новый формат подписки на МТС Music. Теперь оформить подписку на сервис можно на месяц за 5 рублей 45 копеек. Кроме того, новички сервиса, оформив «МТС Music на месяц», получат месяц бесплатного периода пользования услугой.

Таким образом сейчас у абонентов есть 2 варианта подписки на сервис на выбор: посуточная тарификация (22 копейки в день и 7 суток бесплатного пользования) или подписка на месяц (5 рублей 45 копеек в месяц и первый месяц бесплатного пользования).

В сервисе МТС Music около 50 миллионов музыкальных композиций разных жанров. Каталог постоянно обновляется и позволяет слушать музыку онлайн. При этом трафик не тарифицируется. Среди преимуществ — в приложении можно слушать подборки музыкальных редакторов, создавать собственные плей-листы, сохранять любимые треки и оставаться с музыкой офлайн, когда нет доступа к мобильному интернету.

Подключить услугу «МТС Music на месяц» можно с помощью USSD-запроса *717# или оформив подписку в приложениях МТС Music или Мой МТС.

Скачать приложение МТС Music владельцам смартфонов на базе Android можно здесь, для iOS — здесь. Подробнее о МТС Music смотрите здесь.

 
 
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МТС предложил новый формат подписки на МТС Music.
 
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