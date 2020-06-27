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Драфт НХЛ-2020. 1-й выбор получит клуб, вылетевший из плей-аута. 2-й – у «Лос-Анджелеса», 3-й – у «Оттавы», 4-й – у «Детройта»

27.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны итоги первого этапа лотереи по распределению выборов в первом раунде драфта НХЛ-2020. 

Право первого выбора будет разыграно на втором этапе лотереи. На него будут претендовать 8 команд, проигравших серии плей-аута. 

Повторный розыгрыш лотереи состоится перед началом первого раунда Кубка Стэнли. Шансы на победу в нем у этих команд будут одинаковыми – по 12,5%.

Право второго выбора получил «Лос-Анджелес», третьего – «Оттава». При этом «Сенаторс» получили еще и общий пятый выбор. 

«Детройт», у которого изначально было 18,5% шансов на выигрыш первого пика, будет выбирать четвертым. 

Выборы на драфте с 4-го по 8-й распределялись в порядке, обратном расположению команд в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата (по проценту набранных очков).

Драфт НХЛ-2020

1-й раунд

1. Предстоит определить

2. «Лос-Анджелес»

3. «Оттава» (изначальный пик «Сан-Хосе»)

4. «Детройт»

5. «Оттава» 

6. «Анахайм»

7. «Нью-Джерси»

8. «Баффало»

Остальные клубы, проигравшие серии плей-аута, будут выбирать игроков под номерами с 9-го по 15-й – в порядке, обратном проценту набранных ими очков по итогам регулярного чемпионата.

По итогам розыгрыша Кубка Стэнли определится, какие клубы будут выбирать под номерами с 16-го по 31-й.

Процедура драфта НХЛ-2020 состоится после розыгрыша плей-офф, дата начала которого еще не определена.

Главными фаворитами называются нападающие Алексис Лафренье, Тим Штюцле и Куинтон Байфилд. 

 
 
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Стали известны итоги первого этапа лотереи по распределению выборов в первом раунде драфта НХЛ-2020.
 
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