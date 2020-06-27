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Минское «Динамо» впервые за пять лет одолело БАТЭ
27.06.2020 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня минское
Таким образом, «бело-голубые» впервые за пять лет обыграли борисовский клуб.
Последний раз минский клуб одолел
Команда Леонида Кучука набрала 23 очка и поднялась на шестое место.
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Сегодня минское «Динамо» в 15-м туре чемпионата Беларуси в гостях одолело БАТЭ (2:0).
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