ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минское «Динамо» впервые за пять лет одолело БАТЭ

27.06.2020 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское «Динамо» в 15-м туре чемпионата Беларуси в гостях одолело БАТЭ (2:0). 

Таким образом, «бело-голубые» впервые за пять лет обыграли борисовский клуб. 

Последний раз минский клуб одолел БАТЭ 10 октября 2015 (0:1).

Команда Леонида Кучука набрала 23 очка и поднялась на шестое место. 

В последних 4 выездных матчах минское «Динамо» забивает в 1-м тайме. На гол в ворота БАТЭ дают кэф 2.7! ⚽

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня минское «Динамо» в 15-м туре чемпионата Беларуси в гостях одолело БАТЭ (2:0).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Ковальчук: «Мне приходилось выбирать из живых и полуживых, но ответственность за поражение беру на себя»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика