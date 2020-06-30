Сегодня пройдет церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

Источник материала: Tribuna.com

На минском стадионе «Динамо» сегодня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

Стадион и бассейн будут возводиться возле столичного стадиона «Трактор» за счет китайских инвестиций.

Ранее сообщалось, что работы должны были начаться в первом полугодии нынешнего года, Площадка была подготовлена в марте, однако в июне техники на площадке еще не было. Строительство арены по плану должно завершиться к концу 2023 года.