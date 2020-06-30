|
Сегодня пройдет церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
30.06.2020 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На минском стадионе «Динамо» сегодня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.
Стадион и бассейн будут возводиться возле столичного стадиона «Трактор» за счет китайских инвестиций.
Ранее сообщалось, что работы должны были начаться в первом полугодии нынешнего года, Площадка была подготовлена в марте, однако в июне техники на площадке еще не было. Строительство арены по плану должно завершиться к концу 2023 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня пройдет церемония в честь начала строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
На минском стадионе «Динамо» сегодня состоится церемония, посвященная началу строительства Национального футбольного стадиона и бассейна международного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)