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Александр Богданович: «Меньшинство пытается так активизироваться, чтобы навязать мнение большинству. И делают так, что люди уже боятся говорить в пользу государства»

02.07.2020 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал, какая поддержка оказывается белорусским спортсменам на государственном уровне.

«Я начал заниматься спортом в 1995 году. Можно сказать, начинали, грубо говоря, с подвалов. А сейчас уже такие стадионы и спортивные объекты, которые мы сейчас видим. Например, как стадион «Динамо», «Минск-Арена». Это суперсовременные спортивные комплексы, в которых можно добиваться и нужно добиваться, показывать результаты.

Я помню еще моменты, когда не было чем грести, когда тренеры бинтом обвязывали весла. Есть с чем сравнить. Вот эти лодки фанерные. Есть очень показательные моменты – это медикаментозное сопровождение и поддержка спортсменов на разных уровнях. Мы раньше шли в спорт, чтобы просто быть здоровыми людьми. Сейчас мы видим, что спорт – это как профессия. Мы можем зарабатывать, можем развиваться как личности.

Я вижу, что у нас сделано все. Наш вид спорта не обижен ничем. У нас появились два гребных канала. Гребные базы появляются, идут спортсмены, хороший тренерский штаб у нас.

Если честно, зарубежные коллеги удивляются, потому что есть стереотип – все относят нас к России. «Беларусь – а это где?» – «Возле России». Прошли II Европейские игры, и гребцы приехали. Они, можно сказать, в шоке. «Как вам у нас?» Они говорят: «Перфекто!». Что сказали про II Европейские игры: «Конечно, во всех странах хорошие объекты есть. Но здесь, конечно, порядок и четкость в выполнении всего. Все размеренно, все по плану». 

В связи с той обстановкой, которая происходит у нас в стране, что пытается меньшинство так активизироваться, чтобы навязать мнение большинству. И делают так, что люди уже боятся говорить в пользу государства, так нагнетают эту обстановку. Я однозначно пойду и проголосую. Выбор мой, конечно, очевиден. Я в этом государстве вырос. Оно сделало все для того, чтобы я стал таким, какой я есть.

Я хотел добавить, что все вот эти шествия, которые были вдоль проспекта, «цепочки», дискриминировали себя, когда случилась беда с водой и стояли большие очереди за водой к цистернам, которые подвозились. И ни одного не было акта протеста», – заявил Богданович.

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Теги: Минск
 
 
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Олимпийский чемпион Александр Богданович рассказал, какая поддержка оказывается белорусским спортсменам на государственном уровне.
 
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