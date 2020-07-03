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Nike отзывает форму «Барселоны» из магазинов из-за низкого качества

03.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Nike снимает с продажи новую форму «Барселоны» из-за производственных проблем. 

Американский производитель спортивной одежды отзывает форму из магазинов из-за низкого качества. Оказалось, что футболки линяют под воздействием пота или воды при стирке, сообщает Diario Sport.

«Барселона» планировала запустить продажи новой формы на следующей неделе – перед дерби с «Эспаньолом» на «Камп Ноу». Но компания Nike сообщила всем магазинам, продающим товары «Барселоны», не реализовывать новую форму и вернуть ее производителю.  

Из-за этого магазины «Барселоны» могут понести существенные убытки. 

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Nike снимает с продажи новую форму «Барселоны» из-за производственных проблем.
 
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