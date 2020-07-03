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Nike отзывает форму «Барселоны» из магазинов из-за низкого качества
03.07.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Американский производитель спортивной одежды отзывает форму из магазинов из-за низкого качества. Оказалось, что футболки линяют под воздействием пота или воды при стирке, сообщает Diario Sport.
Из-за этого магазины «Барселоны» могут понести существенные убытки.
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Nike снимает с продажи новую форму «Барселоны» из-за производственных проблем.
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