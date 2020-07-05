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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тринадцатый золотой дубль "Баварии". Мюнхенцы берут Кубок страны В финале на олимпийском стадионе в Берлине обыгран 4:2 "Байер". Форвард триумфаторов - Роберт Левандовски - оформил дубль. Он стал лучшим бомбардиром турнира - 6 мячей....

В финале на олимпийском стадионе в Берлине обыгран 4:2 "Байер". Форвард триумфаторов - Роберт Левандовски - оформил дубль. Он стал лучшим бомбардиром турнира - 6 мячей. Ранее, напомним, поляку также не было равных в Бундеслиге - 34 гола. "Бавария" выиграла 17 матчей подряд, серия без поражений продлена до 26 встреч. Оба результата рекордные для клуба.