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Тринадцатый золотой дубль "Баварии". Мюнхенцы берут Кубок страны

05.07.2020 15:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В финале на олимпийском стадионе в Берлине обыгран 4:2 "Байер". Форвард триумфаторов - Роберт Левандовски - оформил дубль. Он стал лучшим бомбардиром турнира - 6 мячей. Ранее, напомним, поляку также не было равных в Бундеслиге - 34 гола. "Бавария" выиграла 17 матчей подряд, серия без поражений продлена до 26 встреч. Оба результата рекордные для клуба.

 
 
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В финале на олимпийском стадионе в Берлине обыгран 4:2 "Байер". Форвард триумфаторов - Роберт Левандовски - оформил дубль. Он стал лучшим бомбардиром турнира - 6 мячей....
 
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