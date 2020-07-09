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Ирина Роднина: «Этично ли Беларуси предлагать россиянам выступать за них? Это нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много»

09.07.2020 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала готовность федерации легкой атлетики Беларуси рассмотреть заявления от российских легкоатлетов на предмет перехода в сборную Беларуси, если таковые поступят.

«У нас много случаев, когда спортсмен получает спортивное гражданство. В чем тут что-то страшное? Когда организация, которая представляет отстранение, не может выполнять свои функции. То есть если одна часть контракта не выполняется, это что, предательство? Они же профессионалы, поэтому они находятся с любой организацией в определенных контрактных условиях. Если какая-то часть контракта не выполняется, то, наверное, находятся какие-то другие формы решения. Мне сейчас сложно говорить. Я не знаю, на каких они были условиях.

Этично ли Беларуси предлагать выступать за них? Это тоже нормальный процесс. У нас таких случаев, к счастью или сожалению, много. Это касается и профессий. Если у нас учатся в институтах, получают образование, а потом предлагают работать за границей, это предательство? Это чисто трудовые отношения, но мы на спорт смотрим по-другому.

Я не могу сказать, что наших спортсменов предают или нет. Но из-за наших ребят, которые принимали допинг, страдает страна. Просто решая свои личные вопросы, ты не сильно волновался, как страна будет страдать, когда мы получили такое количество допинговых скандалов», – сказала Роднина.

Вадим Девятовский: «Если нам будут поступать предложения от российских спортсменов, конечно, будем их рассматривать. Все-таки это не чужие люди»

 
 
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Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала готовность федерации легкой атлетики...
 
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