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Басков о том, что Принс, Паре и Тэйлор согласились на понижение зарплаты: «Они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире»

13.07.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, что Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тэйлор согласились на понижение зарплатю

«Это ни в коем случае не значит, что Шейн, Франсис и Дэнни не оправдали наших надежд и не отработали те деньги, на которые мы с ними договаривались изначально. Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты. Это касается, в том числе, контрактов с некоторыми хоккеистами.

Клуб благодарен всем игрокам, которые пошли нам навстречу в этом вопросе, хорошо, что они понимают непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Это показывает их мотивацию играть в «Динамо» и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира», – сказал Басков.

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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о том, что Шейн Принс, Франсис Паре и Дэнни Тэйлор согласились на понижение зарплатю «Это ни в коем...
 
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