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Егор Семенов: «Были готовы, что Павлов уйдет в отставку. Поверьте, никто не хотел сливать его»
13.07.2020 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Слуцка»
– Недавно в «Слуцке» произошли большие изменения – сменился главный тренер. Как команда отреагировала на это событие?
– На самом деле противоречиво. Понятно, что результаты были удручающими, но, в принципе, учитывая неплохой старт, пусть нам где-то и везло, не ждали смены тренера в данной ситуации. Но это решение Виталия Геннадьевича. Не скажу, что кто-то в команде хотел, чтобы он ушел. Хотя, признаюсь честно, для команды это не стало новостью и неожиданностью. После того, как мы проиграли дома
Мы ушли на выходной, после чего собрались на базе, обсудили все вопросы и коллектив сказал, что нужно постараться все исправить. Как минимум в ближайшей игре. В итоге было решено, что к игре со «Смолевичами» команда будет готовится в прежнем составе и с прежним тренерским штабом. Но, к сожалению, в Смолевичах мы тоже проиграли. Поэтому были готовы, что Павлов скажет на пресс-конференции, что уходит в отставку.
Для нас его слова, получается, неожиданностью не стали. Команда, к сожалению, не смогла поддержать тренера. Если бы мы победили, думаю, Виталий Геннадьевич остался бы как минимум еще на несколько туров. Поверьте, никто не хотел сливать тренера, ни у кого и мыслей не было таких. Просто мы угодили в черную полосу, из которой не можем выбраться, – сказал Семенов.
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Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов поделился мнением об отставке главного тренера команды.
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