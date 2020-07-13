ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Егор Семенов: «Были готовы, что Павлов уйдет в отставку. Поверьте, никто не хотел сливать его»

13.07.2020 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов поделился мнением об отставке главного тренера команды.

– Недавно в «Слуцке» произошли большие изменения – сменился главный тренер. Как команда отреагировала на это событие?

– На самом деле противоречиво. Понятно, что результаты были удручающими, но, в принципе, учитывая неплохой старт, пусть нам где-то и везло, не ждали смены тренера в данной ситуации. Но это решение Виталия Геннадьевича. Не скажу, что кто-то в команде хотел, чтобы он ушел. Хотя, признаюсь честно, для команды это не стало новостью и неожиданностью. После того, как мы проиграли дома «Неману», в раздевалке Павлов объявил команде, что расстроен, не понимает, что происходит, поэтому, наверное, нужно принимать какие-то решения.

Мы ушли на выходной, после чего собрались на базе, обсудили все вопросы и коллектив сказал, что нужно постараться все исправить. Как минимум в ближайшей игре. В итоге было решено, что к игре со «Смолевичами» команда будет готовится в прежнем составе и с прежним тренерским штабом. Но, к сожалению, в Смолевичах мы тоже проиграли. Поэтому были готовы, что Павлов скажет на пресс-конференции, что уходит в отставку.

Для нас его слова, получается, неожиданностью не стали. Команда, к сожалению, не смогла поддержать тренера. Если бы мы победили, думаю, Виталий Геннадьевич остался бы как минимум еще на несколько туров. Поверьте, никто не хотел сливать тренера, ни у кого и мыслей не было таких. Просто мы угодили в черную полосу, из которой не можем выбраться, – сказал Семенов.

«Если мы были на первом месте, значит, заслуживали его». С игроком «Слуцка» выясняем, почему клуб угодил в пике и как из него выйти

Пора ставить на высшую лигу! Забирай бонус 4% от каждого пополнения

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Слуцка» Егор Семенов поделился мнением об отставке главного тренера команды.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Экс-игрока «Орши» и «Нафтана» Козлова приговорили к двум годам в колонии усиленного режима и взяли под стражу в зале суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика