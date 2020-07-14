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Шунто о том, как назвал руководство АБФФ во главе с Румасом двоечниками: «Так получилось ситуативно. Но тогда задали вопрос, и я ответил»
14.07.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Основатель первых «Крумкачоў» Денис Шунто вспомнил свое высказывание в адрес руководства
– Так получилось ситуативно. Я же не говорю, что все было плохо. Просто так получилось, что большинство вопросов решались неудовлетворительно. Наверное, это неправильно [я сказал]. Если есть такие мысли, то нужно общаться с глазу на глаз. Но как бы тогда задали вопрос, и я ответил, – сказал Шунто в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
Напомним, в сентябре 2017 года Шунто заявил, что руководству АБФФ во главе с Сергеем Румасом нужно ставить «неуд».
Тогда на тот момент босс федерации Румас для Tribuba.com
– Когда руководство клуба, которого федерация постоянно вытаскивает из долговой ямы, ставит ей «неуд» за руководство высшей лигой – это, извините, бред. Вывод: двоечники не должны помогать отличникам. И не будут, – сказал Румас.
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Шунто о том, как назвал руководство АБФФ во главе с Румасом двоечниками: «Так получилось ситуативно. Но тогда задали вопрос, и я ответил»
Основатель первых «Крумкачоў» Денис Шунто вспомнил свое высказывание в адрес руководства АБФФ во главе с Сергеем Румасом, когда он назвал их «двоечниками».
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