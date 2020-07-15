Экс-защитник минского «Динамо» Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком

Источник материала: Tribuna.com

Бывший хоккеист минского Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком.

Последним клубом Крайчека стал чемпион Чехии «Тршинец», в котором Лукаш был капитаном. Полгода назад он заявил, что приостанавливает карьеру, а сегодня объявил об окончательном решении закончить с хоккеем.

Причиной стали проблемы хоккеиста с желудком, которые возникли год назад. Крайчек признался, что они появились во время поездки в Таиланд, где он регулярно ел острую пищу. После возвращения в Чехию состояние только ухудшилось. Лукаш регулярно испытывал сильнейшие боли и вынужден был соблюдать особую диету, из-за которой сбросил 10 килограммов и потерял в мышечной массе.

В прошлом сезоне Крайчек провел 19 матчей и набрал 8 (1+7) очков. После этого Крайчек сделал полугодичный перерыв в карьере, но его состояние не улучшилось. Врачи заявили, что эффективных лекарств от этого заболевания нет. Оно или пройдет само, или останется с ним до конца жизни.

Игравший в финале Кубка Стэнли Лукаш Крайчек перешел в «Динамо» в 2011 году, отыграв за клуб 266 матчей, что является рекордом среди легионеров и вторым показателем среди защитников.

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