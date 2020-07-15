Матч «Рубин» — «Ростов». Спортивный журналист Дмитрий Симонов дал свой прогноз

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«Рейтинг Букмекеров» поделился мнением своего эксперта Дмитрия Симонова. Известный спортивный журналист и первый заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Рубин» — «Ростов».

«Игра без турнирных задач: «Рубин» гарантировал себе невылет, «Ростов» — Лигу Европы, а выше уже не поднимется. Такие матчи прогнозировать сложнее всего. Интересно, что «Рубин» уже четыре матча не может выиграть у «Ростова» в Казани. У тренеров по личным встречам перевес в пользу Слуцкого: +7=3-2.

Свою ставку я хочу сделать на анти-тренде. Дело в том, что «Рубин» при ЛВС остался супернизовой командой, как и при Шаронове. В девяти матчах ТМ (2,5) сыграл восемь раз! Однако все это время «Рубин» вел борьбу за выживание. Сейчас же команда способна сыграть более расслабленно и менее надежно, потому что турнирных задач больше нет. А серьезный статистический перекос приводит к тому, что поставить на ТБ можно за очень приличные кэфы: ТБ (1,5) — 1,40, ТБ (2) — 1,65. Думаю, что как минимум пару мячей команды в нынешней ситуации друг другу точно забьют.

Должен активизироваться и «Ростов» — на фоне скандалов вокруг клуба и ругани Карпина и главы РПЛ Прядкина команда явно выйдет на матч заряженной на голы. Кроме того, дружеские связи двух клубов дают мне основания полагать, что «Рубин» и «Ростов» не будут играть уныло». — такие комментарии дал Дмитрий Симонов в преддверии матча, который состоится 16 июля в 18:00.