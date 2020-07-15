Вадим Девятовский о переходе Волкова: «Мы не хотим озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами. Но оснований отказывать нет»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский прокомментировал информацию о возможном переходе российского прыгуна с шестом Матвея Волкова в сборную Беларуси.

«Как я уже ранее говорил, мы очень внимательно следим за тем, что происходит в российской легкой атлетике и как складываются у наших соседей отношения с World Athletics.

И нам все это не безразлично, мы очень хотим, чтобы ситуация как можно быстрее нормализовалась, и российские легкоатлеты получили право выступать на международных стартах под флагом своей страны.

Нам поступило обращение, которое было написано пожелавшим переехать в Беларусь отцом молодого перспективного спортсмена Матвея Волкова, которое мы не могли не рассмотреть. И эти намерения нами уже были обсуждены.

Сейчас мы рассматриваем возможность, что этот перспективный спортсмен будет выступать за сборную Беларуси. Он несомненно усилит нашу команду, ведь в мужских прыжках с шестом у нас нет молодых спортсменов такого уровня.

Нужно ли Матвею, не выступавшему за сборную России на международных стартах, выдерживать трехлетний карантин? В World Athletics мы пока с этими вопросами не обращались, пока семья Матвея находится в России, но как они переедут, то мы сразу всем займемся.

Поверьте, мы не хотим озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами. Как я говорил, у нас нет оснований отказывать в рассмотрении поступивших обращений, мы не хотим никого обижать», – отметил Девятовский.

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