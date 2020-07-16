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Алексей Шевченко: «Минскому «Динамо» надо что-то думать с главным тренером Крэйгом Вудкфортом»

16.07.2020 13:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский журналист Алексей Шевченко призвал минское «Динамо» сменить главного тренера.

«Вчера минское «Динамо» расторгло контракт с защитником Морроу. Для меня, честно говоря, это большая неожиданность, но зато усилилось нападающим Усовым, цементируя нападение команды.

Да, минское «Динамо» пока тоже выжигает. Насколько я знаю, объявление о том, что контракты понижены иностранцам, оно немножко не соответствует действительности. Никаких понижений пока не случилось, может случиться, но не случилось. Что касается Морроу, он вообще попал случайно, да и нафиг он там нужен. Усов, ну я вчера же говорил, четыре вопроса клубу. Двенадцать нападающих, теперь тринадцать. Получается, двадцать один год и младше.

Это все классно, но в этом сезоне я бы на месте минского «Динамо», вот сейчас, не с Усовым бы договаривался. С Усовым договариваться надо – это правильно, и Морроу выгнать надо было. Его и не надо было приглашать. Да и Тэйлора туда же отправить.

Надо что-то думать с тренером, с главным тренером Крэйгом Вудкфортом. Он мне напоминает чем-то Боба Хартли. Я к Вудкфорту отлично отношусь и для меня было поразительно, как он там два года назад вывел команду в плей-офф, как он работал, что он делал, но последний сезон провальный. Все-таки это большой спорт. Давайте уже не прежними заслугами жить, а сегодняшними. Сезон он провалил, ну просто провалил. Просто все были недовольны, выглядело все это ужасно, поражения.

Победа над московским «Динамо» в последнем матче ничего не значит. Ну может быть стоит найти лучшего тренера? Поискать. Найти белоруса. У вас очень много специалистов. Может быть поискать в Европе, но все-таки задумайтесь об этом», – сказал Шевченко.

 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко призвал минское «Динамо» сменить главного тренера.
 
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