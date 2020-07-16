Знахаренко продлил контракт с минским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Дмитрий Знахаренко подписал новый контракт с минским «Динамо». Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Для воспитанника гомельского хоккея это будет уже шестой сезон в составе «Динамо».

В минувшем сезоне Знахаренко провел 54 игры, 4 (2+2) очка.