|
Знахаренко продлил контракт с минским «Динамо»
16.07.2020 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Дмитрий Знахаренко подписал новый контракт с минским «Динамо». Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.
Для воспитанника гомельского хоккея это будет уже шестой сезон в составе «Динамо».
В минувшем сезоне Знахаренко провел 54 игры, 4 (2+2) очка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Дмитрий Знахаренко подписал новый контракт с минским «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)