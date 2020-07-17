|
В Бресте проходит Кубок Беларуси по легкой атлетике
17.07.2020 09:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ Бресте сегодня завершится Кубок Беларуси по легкой атлетике - турнир, который с нетерпением ожидали не только спортсмены, но и их болельщики. Прыжки в длину и с шестом. Бег на 3 тысячи и 200 метров, метание диска и толкания ядра. Среди претендентов на победу многие лидеры нашей сборной. К примеру, в прыжковом секторе развернется яркая борьба между Анастасией Мирончик-Ивановой и Виолеттой Скворцовой, а в беге за "быстрые секунды" поборется Кристина Тимановская.
Стадион "Динамо" примет чемпионат Беларуси по легкой атлетике
Открытый чемпионат страны пройдет с 31 июля по 2 августа на стадионе "Динамо". "Белорусские легкоатлетические игры" станут своеобразной заменой Олимпиады в Токио, которая должна была пройти аккурат в это время. За повторение медальных результатов Игр в Рио спортсмены получат и солидные призовые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте сегодня завершится Кубок Беларуси по легкой атлетике - турнир, который с нетерпением ожидали не только спортсмены, но и их болельщики. Прыжки в длину и с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)