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В Бресте проходит Кубок Беларуси по легкой атлетике

17.07.2020 09:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Бресте сегодня завершится Кубок Беларуси по легкой атлетике - турнир, который с нетерпением ожидали не только спортсмены, но и их болельщики. Прыжки в длину и с шестом. Бег на 3 тысячи и 200 метров, метание диска и толкания ядра. Среди претендентов на победу многие лидеры нашей сборной. К примеру, в прыжковом секторе развернется яркая борьба между Анастасией Мирончик-Ивановой и Виолеттой Скворцовой, а в беге за "быстрые секунды" поборется Кристина Тимановская. 


Стадион "Динамо" примет чемпионат Беларуси по легкой атлетике 


Открытый чемпионат страны пройдет с 31 июля по 2 августа на стадионе "Динамо". "Белорусские легкоатлетические игры" станут своеобразной заменой Олимпиады в Токио, которая должна была пройти аккурат в это время. За повторение медальных результатов Игр в Рио спортсмены получат и солидные призовые.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня завершится Кубок Беларуси по легкой атлетике - турнир, который с нетерпением ожидали не только спортсмены, но и их болельщики. Прыжки в длину и с...
 
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