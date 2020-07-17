|
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Носко перешел в БАТЭ
17.07.2020 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Энергетика-БГУ»
Соглашение с борисовским клубом вступит в силу со следующего года.
23-летний Носко провел 17 игр в высшей лиге в нынешнем сезоне, отметился 1 голом и тремя ассистами. Отметим, что права на Носко принадлежат брестскому «Динамо».
Подробную статистику футболиста смотрите
Ранее БАТЭ
Крутое предложение от букмекера: первая ставка без риска до 150BYN или +300BYN на первый депозит!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко перешел в БАТЭ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)