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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Носко перешел в БАТЭ

17.07.2020 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко перешел в БАТЭ.

Соглашение с борисовским клубом вступит в силу со следующего года.

23-летний Носко провел 17 игр в высшей лиге в нынешнем сезоне, отметился 1 голом и тремя ассистами. Отметим, что права на Носко принадлежат брестскому «Динамо».

Подробную статистику футболиста смотрите здесь.

Ранее БАТЭ объявил о подписании контракта с полузащитником «Энергетика-БГУ» Шахбозом Умаровым.

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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Алексей Носко перешел в БАТЭ.
 
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