Полузащитник «Энергетика-БГУ» Носко перешел в БАТЭ

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Энергетика-БГУ» перешел в .

Соглашение с борисовским клубом вступит в силу со следующего года.

23-летний Носко провел 17 игр в высшей лиге в нынешнем сезоне, отметился 1 голом и тремя ассистами. Отметим, что права на Носко принадлежат брестскому «Динамо».

Подробную статистику футболиста смотрите здесь .

Ранее БАТЭ объявил о подписании контракта с полузащитником «Энергетика-БГУ» Шахбозом Умаровым.

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