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Гродненские боксеры взяли три медали на Кубке Республики Беларусь

17.07.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

После долгого перерыва в Гомеле прошел Кубок Республики Беларусь по боксу. В состязаниях приняли участие сильнейшие атлеты страны: 99 парней и 29 девушек.

Гродненские боксеры взяли три медали на Кубке Республики Беларусь

– Гродненцы показали отличные результаты, завоевав 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу, — рассказали в Управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Боксер Евгений Кармильчик продемонстрировал лучший результат в весовой категории до 52 кг. В полуфинале он одержал победу над Миланом Дойлидовым со счетом 0:5. В финале выиграл у гомельчанина Александра Коревского – 4:1.

В этой же весовой категории выступал еще боксер Денис Салоцкий. Дойдя до полуфинала, он проиграл Александру Каревскому – 2:3, заняв третье место.

Серебряную медаль принесла единственная девушка из Гродно Ольга Терехова, одержав победу в полуфинале над минчанкой Александрой Карпович со счетом 4:1 и в финальном поединке уступив Карине Гадун из Витебска – 2:3.

В весовой категории до 81 кг Алексей Алферов большинством голосов победил в полуфинале боксера из Гомеля, но проиграл финальный поединок минчанину Михаилу Долголевцу, взяв серебряную медаль, сообщает «Перспектива».

Кубок Республики Беларусь – это один из этапов отбора на сентябрьские Игры стран СНГ.

Источник: rgazeta.by

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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После долгого перерыва в Гомеле прошел Кубок Республики Беларусь по боксу. В состязаниях приняли участие сильнейшие атлеты страны: 99 парней
 
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