БАТЭ заплатил за Умарова около 20 тыс долларов

Источник материала: Tribuna.com

Узбекский полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров подписал контракт с БАТЭ.

Сумма трансфера составила около 20 тысяч долларов.

Футболист может пополнить ряды БАТЭ уже в ходе второго отрезка летнего трансферного периода (15-28 сентября). Если же клуб решит не задействовать данную опцию, то переход состоится 1 января следующего года.

В нынешнем сезоне на счету Умарова 2 гола в 17 матчах высшей лиги.

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