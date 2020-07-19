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БАТЭ заплатил за Умарова около 20 тыс долларов

19.07.2020 11:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Узбекский полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров подписал контракт с БАТЭ.

Сумма трансфера составила около 20 тысяч долларов.

Футболист может пополнить ряды БАТЭ уже в ходе второго отрезка летнего трансферного периода (15-28 сентября). Если же клуб решит не задействовать данную опцию, то переход состоится 1 января следующего года.

В нынешнем сезоне на счету Умарова 2 гола в 17 матчах высшей лиги.

«Энергетик-БГУ» – кузница талантов, где зарабатывают на продажах: 7 трансферов за год в топ-клубы Беларуси и за границу

 
 
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Узбекский полузащитник «Энергетика-БГУ» Шахбоз Умаров подписал контракт с БАТЭ.
 
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