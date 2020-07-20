«Реал Мадрид» в 34-й раз стал чемпионом Испании

Источник материала: 21.by

«Реал Мадрид» — чемпион испанской Примеры 19/20 сезона



В 37-м туре Ла Лиги «Реал Мадрид» на домашней арене обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. Победа позволила королевскому клубу одержать титул чемпиона Испании за 1 тур до окончания сезона. Отметим, что для «Галактикос» это уже 34-е чемпионство.

Несмотря на рекордное количество чемпионских кубков, последний раз «Реал Мадрид» побежал в сезоне 2016/2017. В текущем сезоне им оставалось заработать 2 очка, чтобы окончательно оторваться от ближайшего преследователя в лице «Барселоны». Подопечные Зинедина Зидана уверено справились в первом из двух матчей.

Сначала в воротах соперников отметился Карим Бензема на 29-й минуте. Следующий раз форвард отличился на 79-й минуте с 11-метровой отметки. На 83-й минуте у гостей неожиданно появилась возможность отыграться. Висент Иборра с навеса перевел мяч в угол ворот. Свисток судьи зафиксировал счет 2:1.

По итогу столичный клуб мог и не прикладывать усилий, поскольку «Барселона» уступила у себя дома «Осасуне» со счетом 1:2. Если с претендентами на первое место уже все решилось, открытым остается вопрос, кто займет 3-е место. У Атлетико 69 очков, а Севильи 67. Напомним, что до конца сезона остался 1 матч.

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