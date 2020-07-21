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Оригинал рисунка олимпийских колец Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе. Стоимость лота оценивается в 100 тысяч евро

21.07.2020 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Оригинал рисунка олимпийских колец основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе в Каннах 26 июля. 

Стоимость лота оценивается в 100 000 евро. 

Де Кубертен нарисовал рисунок в 1913 году. Он изобразил пять разноцветных переплетенных колец на белом фоне. 

Цвета колец соответствуют разным частям света: Европа — голубой, Азия — желтый, Африка — черный, Австралия — зеленый и Америка — красный.

Рисунок выполнен графитом и гуашью на белой карточке размером 21x27,5 сантиметра. Также на рисунке имеется автограф де Кубертена. 

ФОТО 

 
 
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Оригинал рисунка олимпийских колец основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена будет выставлен на аукционе в Каннах 26 июля. Стоимость лота оценивается в...
 
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