Файков о перспективах Протаса и Колячонка в НХЛ: «Их пока нет. Как говорится, это все вилами по воде»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер поделился мнением о перспективах Владислава Колячонка и заиграть в НХЛ.

– Не удивились решению Колячонка перебраться в минское «Динамо»?

– Не удивился. Почему? Хороший вариант для парня поиграть в КХЛ. Всем молодым – это еще только раздача авансов. Они пока ничего из себя не представляют во взрослом хоккее. Все будет зависеть от того, как будут дальше к делу относиться. Если Колячонка пригласили и видят в команде, то почему бы этим не воспользоваться? Тем более неизвестно, когда начнется новый сезон в Северной Америке из-за пандемии. Поэтому все вполне логично.

– Аренда в «Динамо» не помешает энхаэловским перспективам?

– Да нет, почему? Много игроков возвращаются из КХЛ в НХЛ. Тем более молодой пацан. Ему, дай Бог, в «Динамо» бы закрепиться. Знаете, вы рисуете такие перспективы у них в НХЛ... Их пока нет. Как говорится, это все вилами по воде. Ну на драфте кого-то выбрали. Перспективы – это когда Костицыны за океан поехали. Их выбрали – и сразу закрепились в лиге. Сегодняшняя молодежь, по большому счету, еще нигде себя не проявила. Играют за океаном – молодцы. Но это еще такое, знаете, детские лиги. Они взрослый хоккей пока не нюхали.

– При этом Протас не захотел ехать в «Динамо». Правильный поступок?

– Поймите, у каждого свои тараканы в голове. Может, захотел еще на юниорском уровне поиграть, больше уверенности почувствовать в себе. Не каждый потянет выступление в КХЛ – тут необходимо уже ответственность брать. Это не детей обыгрывать в Северной Америке, а выходить на лед против мастеров. Вторая лига мира. Не исключаю, Протас считает, что ему рано в . Почему нет? – сказал Файков.

Уехал за миллион долларов в Англию и стал получать очень большие деньги (они вскружили голову жене). Качуро – о том, как грамотно тратить

Две главные надежды Беларуси в НХЛ выбрали разные пути: один рванул в «Динамо», другой – остался за океаном. Кто прав?