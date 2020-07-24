ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Файков о перспективах Протаса и Колячонка в НХЛ: «Их пока нет. Как говорится, это все вилами по воде»

24.07.2020 10:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о перспективах Владислава Колячонка и Алексея Протаса заиграть в НХЛ.

– Не удивились решению Колячонка перебраться в минское «Динамо»?

– Не удивился. Почему? Хороший вариант для парня поиграть в КХЛ. Всем молодым – это еще только раздача авансов. Они пока ничего из себя не представляют во взрослом хоккее. Все будет зависеть от того, как будут дальше к делу относиться. Если Колячонка пригласили и видят в команде, то почему бы этим не воспользоваться? Тем более неизвестно, когда начнется новый сезон в Северной Америке из-за пандемии. Поэтому все вполне логично.

– Аренда в «Динамо» не помешает энхаэловским перспективам?

– Да нет, почему? Много игроков возвращаются из КХЛ в НХЛ. Тем более молодой пацан. Ему, дай Бог, в «Динамо» бы закрепиться. Знаете, вы рисуете такие перспективы у них в НХЛ... Их пока нет. Как говорится, это все вилами по воде. Ну на драфте кого-то выбрали. Перспективы – это когда Костицыны за океан поехали. Их выбрали – и сразу закрепились в лиге. Сегодняшняя молодежь, по большому счету, еще нигде себя не проявила. Играют за океаном – молодцы. Но это еще такое, знаете, детские лиги. Они взрослый хоккей пока не нюхали.

– При этом Протас не захотел ехать в «Динамо». Правильный поступок?

– Поймите, у каждого свои тараканы в голове. Может, захотел еще на юниорском уровне поиграть, больше уверенности почувствовать в себе. Не каждый потянет выступление в КХЛ – тут необходимо уже ответственность брать. Это не детей обыгрывать в Северной Америке, а выходить на лед против мастеров. Вторая лига мира. Не исключаю, Протас считает, что ему рано в КХЛ. Почему нет? – сказал Файков.

Уехал за миллион долларов в Англию и стал получать очень большие деньги (они вскружили голову жене). Качуро – о том, как грамотно тратить

Две главные надежды Беларуси в НХЛ выбрали разные пути: один рванул в «Динамо», другой – остался за океаном. Кто прав?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Шахтера» Юрий Файков поделился мнением о перспективах Владислава Колячонка и Алексея Протаса заиграть в НХЛ.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Италии. «Милан» принимает «Аталанту», «Ювентус» и «Интер» проведут матчи в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика