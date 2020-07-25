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«Интер» попытается подписать Месси в 2021 году (Sport Mediaset)
25.07.2020 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Интер» может попытаться приобрести капитана «Барселоны»
По информации источника, итальянский клуб может предпринять такую попытку в 2021 году.
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К тому же, отец Месси переносит весь свой бизнес в Милан и уже приобрел дом в этом городе. Однако переезд отца Месси никак не связан с возможным трансфером Лео в «Интер». Хорхе Месси решился на такой шаг из-за налогового законодательства Испании.
Также «Интер» планирует воспользоваться неудовлетворенность Месси касательно положения дел в «Барселоне». Всем известно, что аргентинец верен клубу, однако он устал от постоянных проблем в «Барсе».
Срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.
В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 33 матча в
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«Интер» может попытаться приобрести капитана «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Sport Mediaset.
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