Дарья Домрачева: «Существуют проблемные моменты, требующие решения, но, по большому счету, у нас делается очень многое, чтобы людям было комфортно»

Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка поделилась мнением о жизни в Беларуси.

— В годы спортивной карьеры вам не удавалось много времени проводить в Беларуси. Приезжая на родину время от времени, какие изменения замечали больше всего?

— Конечно, первым делом бросаются в глаза новые построенные объекты, появление новых дорожных развязок, да и просто приезжать домой, видеть ухоженные улицы, территории приятно.

Главное — я ценю то, что даже поздним вечером могу спокойно прогуляться по улицам Минска, не беспокоясь о своей безопасности, этим могут похвастаться далеко не все столицы мира.

Понятно, что существуют и проблемные моменты, требующие решения, но, по большому счету, у нас делается очень многое, чтобы людям было комфортно, – сказала Домрачева.

Ранее представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало предложила Домрачевой присоединиться к инициативе по проведению изменений в Беларуси.

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