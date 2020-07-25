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Дарья Домрачева: «Существуют проблемные моменты, требующие решения, но, по большому счету, у нас делается очень многое, чтобы людям было комфортно»
25.07.2020 16:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка
— В годы спортивной карьеры вам не удавалось много времени проводить в Беларуси. Приезжая на родину время от времени, какие изменения замечали больше всего?
— Конечно, первым делом бросаются в глаза новые построенные объекты, появление новых дорожных развязок, да и просто приезжать домой, видеть ухоженные улицы, территории приятно.
Главное — я ценю то, что даже поздним вечером могу спокойно прогуляться по улицам Минска, не беспокоясь о своей безопасности, этим могут похвастаться далеко не все столицы мира.
Понятно, что существуют и проблемные моменты, требующие решения, но, по большому счету, у нас делается очень многое, чтобы людям было комфортно, – сказала Домрачева.
Ранее представительница штаба кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Вероника Цепкало
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Дарья Домрачева: «Существуют проблемные моменты, требующие решения, но, по большому счету, у нас делается очень многое, чтобы людям было комфортно»
Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева поделилась мнением о жизни в Беларуси.
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