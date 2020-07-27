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Родченков дал интервью BBC, замотав лицо шарфом, надев шляпу и темные очки. Он изменил жесты и поведение
27.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории
Это первое интервью Родченкова с прошлой осени.
Информатор WADA говорил с журналистами BBC через сервис Zoom. На интервью его лицо было полностью замотано шарфом, он носил солнцезащитные очки и большую шляпу.
Родченков признался, что теперь его узнать невозможно – он поменял не только внешность, но также поведение и жесты.
Сейчас Родченков скрывается в США. По его словам, он до сих пор боится, что его найдут российские спецслужбы.
30 июля выходит автобиографическая книга Родченкова под названием «Как я развалил секретную допинговую империю Путина».
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Родченков дал интервью BBC, замотав лицо шарфом, надев шляпу и темные очки. Он изменил жесты и поведение
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью по видеосвязи британскому телеканалу BBC.
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