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Родченков дал интервью BBC, замотав лицо шарфом, надев шляпу и темные очки. Он изменил жесты и поведение

27.07.2020 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью по видеосвязи британскому телеканалу BBC.

Это первое интервью Родченкова с прошлой осени.

Информатор WADA говорил с журналистами BBC через сервис Zoom. На интервью его лицо было полностью замотано шарфом, он носил солнцезащитные очки и большую шляпу.

Родченков признался, что теперь его узнать невозможно – он поменял не только внешность, но также поведение и жесты.

Сейчас Родченков скрывается в США. По его словам, он до сих пор боится, что его найдут российские спецслужбы.

30 июля выходит автобиографическая книга Родченкова под названием «Как я развалил секретную допинговую империю Путина».


Родченкова не остановить: говорит, СССР бойкотировал Игры-1984, потому что корабль с допинговой лабораторией не пропустили в США

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)

 
 
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью по видеосвязи британскому телеканалу BBC.
 
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