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Экс-владелец «Дариды» Делендик: «В том, что люди идут на площадь, виноваты и БРСМ, и «Белая Русь». Жополизы»

28.07.2020 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Основатель «Дариды» Владимир Делендик раскритиковал БРСМ и «Белую Русь».

– Владимир Викторович, как вы оцениваете то, что в последнее время происходит в Беларуси? Кризис?

– На мой взгляд, в стране нет острого политического кризиса. Есть вспышка, которая, если ничего не предпринять, через год или два может перерасти во что-то большее.
Сейчас на протесты выходит немало молодых людей.

Мне понравилось, как один парень объяснил, почему хочет уехать из Беларуси. Он сказал примерно так: «А что мне в этой стране делать, какие здесь перспективы? У меня нет бизнеса, нет нормальной работы и достойной зарплаты». Конкретно сказал: власть сегодня ничего не предлагает молодежи. К сожалению, он прав. И это та тема, которую упустили БРСМ, «Белая Русь». Я вообще ликвидировал бы эти организации, они не отвечают духу времени.

Много вопросов у меня к идеологам и ректорам вузов, которые подлизывают властям предержащим, объявляя, сколько у них студентов вступили в БРСМ. А зачем туда вступать ради галочки, имея совершенно другие взгляды на жизнь? Чтобы потом на площадь идти?

Я считаю, нужно дать свободу молодежи, помочь реализоваться, заработать капитал.

– Люди имеют право на мирный протест.

– В том, что люди идут на площадь, виноваты и БРСМ, и «Белая Русь». Жополизы, извините, за грубое слово!

– Молодежь, которая участвует в акциях протеста, говорит родителям: «Мы сделаем то, что не смогли вы…»

– Так дайте молодежи возможности и перспективы, поговорите с ними на белорусском языке, поймите, наконец, что они хотят! Смотрите: политический сезон в самом разгаре, а кто из идеологов приехал на частные предприятия и спросил, что волнует людей, чем помочь? Честно говоря, я иногда думаю: может, чиновники действительно хотят сдать Лукашенко? Может, они готовят революцию? – сказал Делендик.

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Основатель «Дариды» Владимир Делендик раскритиковал БРСМ и «Белую Русь».
 
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