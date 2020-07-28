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Экс-владелец «Дариды» Делендик: «В том, что люди идут на площадь, виноваты и БРСМ, и «Белая Русь». Жополизы»
28.07.2020 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Основатель «Дариды»
– Владимир Викторович, как вы оцениваете то, что в последнее время происходит в Беларуси? Кризис?
– На мой взгляд, в стране нет острого политического кризиса. Есть вспышка, которая, если ничего не предпринять, через год или два может перерасти во что-то большее.
Мне понравилось, как один парень объяснил, почему хочет уехать из Беларуси. Он сказал примерно так: «А что мне в этой стране делать, какие здесь перспективы? У меня нет бизнеса, нет нормальной работы и достойной зарплаты». Конкретно сказал: власть сегодня ничего не предлагает молодежи. К сожалению, он прав. И это та тема, которую упустили БРСМ, «Белая Русь». Я вообще ликвидировал бы эти организации, они не отвечают духу времени.
Много вопросов у меня к идеологам и ректорам вузов, которые подлизывают властям предержащим, объявляя, сколько у них студентов вступили в БРСМ. А зачем туда вступать ради галочки, имея совершенно другие взгляды на жизнь? Чтобы потом на площадь идти?
Я считаю, нужно дать свободу молодежи, помочь реализоваться, заработать капитал.
– Люди имеют право на мирный протест.
– В том, что люди идут на площадь, виноваты и БРСМ, и «Белая Русь». Жополизы, извините, за грубое слово!
– Молодежь, которая участвует в акциях протеста, говорит родителям: «Мы сделаем то, что не смогли вы…»
– Так дайте молодежи возможности и перспективы, поговорите с ними на белорусском языке, поймите, наконец, что они хотят! Смотрите: политический сезон в самом разгаре, а кто из идеологов приехал на частные предприятия и спросил, что волнует людей, чем помочь? Честно говоря, я иногда думаю: может, чиновники действительно хотят сдать Лукашенко? Может, они готовят революцию? – сказал Делендик.
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Экс-владелец «Дариды» Делендик: «В том, что люди идут на площадь, виноваты и БРСМ, и «Белая Русь». Жополизы»
Основатель «Дариды» Владимир Делендик раскритиковал БРСМ и «Белую Русь».
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