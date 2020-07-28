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«Витязь» объявил, что Пролиско будет выступать за клуб. Однако воспитанник брестского гандбола включен в заявку ЦОР-БГК

28.07.2020 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский 18-летний гандболист Илья Пролиско может быть дисквалифицирован за нарушение регламента чемпионата Беларуси. ГК «Витязь» объявил, что спортсмен будет выступать в его составе в следующем сезоне. Однако воспитанник брестского гандбола включен в заявку ЦОР-БГК для подготовки к чемпионату Беларуси в дивизионе 2.

Директор Центра олимпийского резерва по игровым видам спорта «Виктория», в структуре которого сейчас находится вторая команда мешковцев, Дмитрий Мартысевич прокомментировал ситуацию.

«Честно говоря, новость вызывает удивление, поскольку гандболист имеет с ЦОР действующий договор о подготовке спортсмена-учащегося, согласно которому государственной организации полагается компенсация за подготовку игрока — она может быть выплачена первым профессиональным клубом либо родителями. О намерениях Ильи мы узнали за пару дней до старта предсезонных сборов. Однако представители «Віцязя» не предпринимали никаких попыток связаться с нами и обсудить вопрос перехода. Получается, Пролиско, не расторгнув договор, просто самовольно покинул ЦОР. Я неоднократно пробовал встретиться с матерью гандболиста, но старания оказались безрезультатными.

Недавно в сюжете телеканала «Беларусь 1» главный тренер «Віцязя» заметил, что клуб формирует состав, подбирая ребят, не пригодившихся в других командах. Однако мы рассчитывали на Илью в новом сезоне и хотели видеть его в обойме. Понятно, что государственному ЦОР сложно конкурировать с клубом, который предлагает молодым парням приличные деньги, трудоустройство в сторонних компаниях и помощь в поступлении в ВУЗ. И мы никого насильно удерживать не собираемся, но вопросы надо решать цивилизованно — в рамках правового поля и руководствуясь профессиональной этикой.

За любые контакты с другой командой без согласия команды, с которой гандболист имеет действующее соглашение, регламентом чемпионата Беларуси предусмотрена дисквалификация на срок от шести месяцев. Сейчас создается неприятный прецедент, нарушаются принципы корректного взаимодействия между клубами и спортивными школами, воспитывающими молодых атлетов. Надеемся, правовую оценку данной ситуации дадут Федерация гандбола Беларуси и Министерство спорта и туризма», – сказал Мартысевич.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусский 18-летний гандболист Илья Пролиско может быть дисквалифицирован за нарушение регламента чемпионата Беларуси.
 
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