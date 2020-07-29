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Делендик об интеграции с Россией: «Уверен, что при Лукашенко мы будем независимой страной»
29.07.2020 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Основатель «Дариды» Владимир Делендик уверен, если Александр Лукашенко останется президентом, то интеграции с Россией не случится.
– Вы смотрели видеоролики, которые записал бывший ресторатор Вадим Прокопьев? Он озвучивает сильный текст, бьет по конкретным болевым точкам нынешнего режима. И чиновников, которые ведут свою игру и нагло врут, тоже вспоминает.
– Если говорить откровенно, конечно, пускают президенту пыль в глаза. И справиться с этим очень сложно. Всех же не пересадишь! Президент говорит одно, чиновники, как те страусы, кивают ему в такт, но делать могут совсем другое.
Если бы хоть один министр публично заперечил президенту, выступил бы с альтернативным мнением, революционным предложением, разве его за это посадили бы в тюрьму? Да никогда! Только машут головой, и все на этом.
Лукашенко и сам все это знает. И что подлизывают. И что предают…
Но еще раз хочу сказать, нравится это кому-то или нет: у власти сегодня должен быть сильный лидер, который не пойдет на поводу у России.
– А вы уверены, что Лукашенко не сдаст независимость? Он ведь заявляет, что Беларусь и Россия должны выполнить договоренности по всем пунктам…
– Лукашенко, как никто другой, знает, что если он пойдет на это, то здесь революция будет. Весь народ восстанет, как только он подпишет хоть один договор о вхождении в состав России. Кровопролитие случится!
А в Россию нам ни в коем случае не нужно идти. Иначе здесь будет пустыня, перекати-поле. Заберут все лакомые куски, и останемся ни с чем.
Я уверен, что при Лукашенко мы будем независимой страной. Открытым текстом скажу: надо еще отдать должное менеджерским способностям Александра Григорьевича, который столько лет ловко балансирует в отношениях с Россией и даже добывает какие-то деньги оттуда, – сказал Делендик.
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Основатель «Дариды» Владимир Делендик уверен, если Александр Лукашенко останется президентом, то интеграции с Россией не случится.
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