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«Локо» одобрил покупку Лисаковича на трансферном комитете
29.07.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на трансферном комитете московского клуба были одобрены переходы защитника
Ранее стало известно, что в клубе одобрили подписание хавбека «Бордо» Франсуа Камано и отклонили кандидатуру российского нападающего Александра Кокорина.
Сообщалось, что Лисакович подпишет с «Локомотивом» 4-летний контракт. Также стало известно, что сумма трансфера Лысцова составит 800-900 тысяч евро.
О вероятном переходе Лисаковича в «Локомотив» первым
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«Локомотив» планирует сделать три приобретения в летнее трансферное окно.
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