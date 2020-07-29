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«Локо» одобрил покупку Лисаковича на трансферном комитете

29.07.2020 19:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Локомотив» планирует сделать три приобретения в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на трансферном комитете московского клуба были одобрены переходы защитника «Крыльев Советов» Виталия Лысцова и нападающего солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича.

Ранее стало известно, что в клубе одобрили подписание хавбека «Бордо» Франсуа Камано и отклонили кандидатуру российского нападающего Александра Кокорина.

Сообщалось, что Лисакович подпишет с «Локомотивом» 4-летний контракт. Также стало известно, что сумма трансфера Лысцова составит 800-900 тысяч евро.

О вероятном переходе Лисаковича в «Локомотив» первым сообщил Betting Insider.

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«Локомотив» планирует сделать три приобретения в летнее трансферное окно.
 
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