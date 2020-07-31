|
«Париматч-Экстралига». Гайнетдинов перешел из «Юности» в оршанский «Локомотив»
31.07.2020 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Двукратный чемпион Беларуси Егор Гайнетдинов перешел из «Юности» в оршанский «Локомотив». Контракт рассчитан на 1 сезон.
В прошлом сезоне игрок выступал в минском «Динамо» и столичной «Юности». В КХЛ нападающий сыграл две встречи, набранными баллами не отличился.
За минскую «Юность» в экстралиге и Кубке Беларуси на счету игрока 7 (4+3) очков в 36 играх. В Лиге чемпионов сыграл 7 матчей, набрав 2 (1+1) результативных балла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный чемпион Беларуси Егор Гайнетдинов перешел из «Юности» в оршанский «Локомотив».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)