«Париматч-Экстралига». Гайнетдинов перешел из «Юности» в оршанский «Локомотив»

Источник материала: Tribuna.com

Двукратный чемпион Беларуси Егор Гайнетдинов перешел из «Юности» в оршанский «Локомотив». Контракт рассчитан на 1 сезон.

В прошлом сезоне игрок выступал в минском «Динамо» и столичной «Юности». В КХЛ нападающий сыграл две встречи, набранными баллами не отличился.

За минскую «Юность» в экстралиге и Кубке Беларуси на счету игрока 7 (4+3) очков в 36 играх. В Лиге чемпионов сыграл 7 матчей, набрав 2 (1+1) результативных балла.