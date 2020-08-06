Неоднократный чемпион Беларуси Лазука спас ребенка на Припяти

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня утром возле туристического комплекса «Припятский стан» в Столинском районе трехлетний ребенок упал в реку.

Спас мальчика неоднократный чемпион Беларуси по плаванию, чемпион мира среди юношей, участник Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Евгений Лазука. Спортсмен отдыхает на турбазе с приятелями.

Как выяснилось позже, два брата — семи и трех лет — гуляли по территории. Дети подошли к понтону, к которому привязаны лодки, — и младший не удержался и упал в воду.

— Старший побежал звать взрослых. Все прибежали к понтону, но люди понимали, что на Припяти течение сумасшедшее, малыша из-под понтона за это время могло уже унести за километр. Мужики прыгнули в лодки и поплыли по течению.

Чисто случайно я в воде услышал писк. Все вокруг кричали. Я попросил всех замолчать, услышал опять звуки, нырнул под понтон. Это опасно для неуверенных пловцов, но я плавать, скажем скромно, умею хорошо, поэтому прыгнул, чтобы попробовать искать ребенка под понтоном.

Ничего не видно было, но я его случайно задел. Подняли понтон, перетащили и достали ребенка. Мальчику повезло. Там очень сильное течение. Если бы его на полметра в бок отнесло, то течением унесло бы на километр. Шансов спасти не было бы никаких.

А сам малыш, похоже, ничего не понял. Ревел очень. Там все взрослые испуганы были. Я тоже сильно стрессанул, ушел. До сих пор не по себе. У меня тоже дети есть, прекрасно понимаю, что могло быть, – сказал Лазука.

Сейчас 31-летний спортсмен тренируется и выступает в категории «Мастерс». Кроме того, он открыл в Солигорске школу плавания для детей от 4 до 16 лет.

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