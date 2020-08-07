Клиенты белорусского букмекера выиграли за прогноз более 6000 BYN!

Источник материала: Tribuna.com

В ежедневном бонусном предложении букмекерской компании Maxline за верные прогнозы сразу 38 участников получили на игровой счет крутые бонусы.

Для получения бонуса игрокам нужно верно предсказать исходы 10, 9 или 8 предложенных матчей. Выполнив условие, участники становятся обладателями 2000 BYN, 200 BYN и 20 BYN соответственно.





3 августа игрокам Maxline было предложено угадать исходы 4 футбольных и 6 хоккейных поединков, среди которых были матчи NHL, мексиканской Примеры, австралийской А-лиги и итальянской Серии Б.

28 участникам, которые получили на свои игровые счета по 20 BYN, удалось верно предсказать исходы 8 матчей. 8 клиентов букмекерской компании угадали исходы 9 матчей и выиграли по 200 BYN. И у 2 участников получилось верно предсказать исходы сразу 10 матчей, а на их игровые счета был зачислен мощный бонус – 2000 BYN.

Участвуй и получай 2000 BYN каждый день в Maxline!