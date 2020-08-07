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Глава БФСО «Динамо»: «Уверен, что сохранить и развивать нашу страну дальше мы можем только с нашим президентом Лукашенко»
07.08.2020 12:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель центрального совета БФСО
«Уважаемые члены общества «Динамо», работники организационных структур, тренеры и преподаватели спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва БФСО «Динамо», спортсмены и дорогие ветераны!
Более четверти века мы живем в стабильной, безопасной и независимой стране — нашей родной Беларуси. За годы независимости создана система поддержки молодежного спорта, спорта высших достижений. Построена сильная материальная база для занятий спортом, которая доступна всем желающим. Благодаря громким победам наших спортсменов-динамовцев на чемпионатах мира и Олимпийских играх о нашей Родине знают во всем мире.
9 августа 2020 года в нашей стране состоится главное политическое событие — выборы президента Республики Беларусь. Известные динамовцы, такие как олимпийский чемпион по гребле на байдарке, главный специалист группы спортивного резерва учебно-спортивного отдела БФСО «Динамо» подполковник
В этот день нам всем следует сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа. И тем самым сделать выбор в пользу сохранения стабильности и независимости нашей Родины. Уверен, что сохранить и развивать нашу страну дальше мы можем только с нашим президентом А.Г. Лукашенко.
С глубоким и искренним уважением к Вам,
Председатель центрального совета
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Глава БФСО «Динамо»: «Уверен, что сохранить и развивать нашу страну дальше мы можем только с нашим президентом Лукашенко»
Председатель центрального совета БФСО «Динамо» Игорь Оберемко обратился к членам общества.
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