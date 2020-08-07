Глава БФСО «Динамо»: «Уверен, что сохранить и развивать нашу страну дальше мы можем только с нашим президентом Лукашенко»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель центрального совета БФСО Игорь Оберемко обратился к членам общества.

«Уважаемые члены общества «Динамо», работники организационных структур, тренеры и преподаватели спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва БФСО «Динамо», спортсмены и дорогие ветераны!

Более четверти века мы живем в стабильной, безопасной и независимой стране — нашей родной Беларуси. За годы независимости создана система поддержки молодежного спорта, спорта высших достижений. Построена сильная материальная база для занятий спортом, которая доступна всем желающим. Благодаря громким победам наших спортсменов-динамовцев на чемпионатах мира и Олимпийских играх о нашей Родине знают во всем мире.

9 августа 2020 года в нашей стране состоится главное политическое событие — выборы президента Республики Беларусь. Известные динамовцы, такие как олимпийский чемпион по гребле на байдарке, главный специалист группы спортивного резерва учебно-спортивного отдела БФСО «Динамо» подполковник Александр Богданович , генеральный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков , а также многие другие известные спортсмены открыто высказали свою гражданскую позицию по поводу электоральной кампании, проходящей в нашей стране.

В этот день нам всем следует сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа. И тем самым сделать выбор в пользу сохранения стабильности и независимости нашей Родины. Уверен, что сохранить и развивать нашу страну дальше мы можем только с нашим президентом А.Г. Лукашенко.

С глубоким и искренним уважением к Вам,

Председатель центрального совета

полковник милиции И.Н. Оберемко», – говорится в обращении.

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