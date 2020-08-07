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ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Кореличского района» приглашает в секции

08.08.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Кореличского района» приглашает в секции

 
 
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