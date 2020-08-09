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Холодинский перешел в «Спутник»

09.08.2020 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Александр Холодинский перешел из «Ислочи» в «Спутник» (Д2).

Холодинский суммарно провел за «волков» 220 официальных матчей, став чемпионом первой лиги (2015), бронзовым призером второй лиги (2012) и обладателем третьего места на Кубке регионов УЕФА (2013). Кроме того, Александр в 2019 году выступал за «Андердог»(Д3), в составе которого сыграл в 14 матчах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.

После первого круга «Макслайн – первой лиги» «Спутник» идет первым.

 
 
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Нападающий Александр Холодинский перешел из «Ислочи» в «Спутник» (Д2).
 
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