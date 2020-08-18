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Обновленный рейтинг WTA
18.08.2020 16:15 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСоболенко 11-я, Азаренко 59-я, Саснович 105-я, Говорцова 129-я. А топ-лучших теннисисток планеты, где на первом месте Эшли Барти, без изменений. Появился обновленный рейтинг WTA. Таким образом свои позиции на 11-й строчке сохранила первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.
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Соболенко 11-я, Азаренко 59-я, Саснович 105-я, Говорцова 129-я. А топ-лучших теннисисток планеты, где на первом месте Эшли Барти, без изменений. Появился обновленный...
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