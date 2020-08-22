Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать главным тренером "Интера", пишет в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Накануне "Интер" уступил в финале Лиги Европы испанской "Севилье" ( 2:3 ).

По информации источника, Аллегри может сменить на посту главком команды Антонио Конте, если тот решит подать в отставку. У специалиста на следующей неделе запланирована встреча с руководством клуба.

После финала ЛЕ Конте сказал, что между ним и боссами "Интера" "абсолютно нет никакого напряжения". "Возможно, есть различия во взглядах", - уточнил специалист.