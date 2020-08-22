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Аллегри может возглавить "Интер" – СМИ
22.08.2020 09:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 авг – Sputnik. Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать главным тренером "Интера", пишет в своем
© REUTERS / POOL
Накануне "Интер" уступил в финале Лиги Европы испанской "Севилье" (
По информации источника, Аллегри может сменить на посту главком команды Антонио Конте, если тот решит подать в отставку. У специалиста на следующей неделе запланирована встреча с руководством клуба.
После финала ЛЕ Конте сказал, что между ним и боссами "Интера" "абсолютно нет никакого напряжения". "Возможно, есть различия во взглядах", - уточнил специалист.
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Такое может произойти, если команду решит оставить нынешний наставник Антонио Конте - на следующей неделе у него встреча с руководством.
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