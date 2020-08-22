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Аллегри может возглавить "Интер" – СМИ

22.08.2020 09:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать главным тренером "Интера", пишет в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

© REUTERS / POOL
Месси близок к уходу из "Барселоны"

Накануне "Интер" уступил в финале Лиги Европы испанской "Севилье" (2:3).

По информации источника, Аллегри может сменить на посту главком команды Антонио Конте, если тот решит подать в отставку. У специалиста на следующей неделе запланирована встреча с руководством клуба.

После финала ЛЕ Конте сказал, что между ним и боссами "Интера" "абсолютно нет никакого напряжения". "Возможно, есть различия во взглядах", - уточнил специалист.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое может произойти, если команду решит оставить нынешний наставник Антонио Конте - на следующей неделе у него встреча с руководством.
 
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