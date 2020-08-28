Константин Каверин: «То, что власть дубинок и автоматов сделала с нами, это, конечно, уже не преступление. Это много хуже»

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Диктор «Борисов-Арены» Константин Каверин дал оценку ситуации в стране.

«Честно говоря, самым большим моим потрясением этих дней стало видео с учительницей, которая неделю назад вышла к филармонии и присоединилась к цепи солидарности. Самая обыкновенная женщина в своём незатейливом, сереньком, но чрезвычайно аккуратном учительском костюмчике – юбка ниже колен, пиджачок, блузка, – она сказала на камеру, что первого сентября не сможет смотреть в глаза детям и нести им слово Пушкина, Булгакова, Чехова...

Она стояла с каким-то призывом, написанным то ли на листе формата А4, то ли на картонке, и было заметно, как этот её самодельный транспарантик подрагивает, – мало кому сейчас удается унять дрожь в теле, особенно на улице. И с каждым словом она выдавливала из себя страх, – он выкатывался из неё со слезами. Обыкновенная женщина. Учитель.

А завтра в следственный комитет идёт давать показания нобелевский лауреат по литературе. Интересно, как давно кто-нибудь из нобелевских лауреатов ходил давать показания следователям?