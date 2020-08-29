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Виктория Азаренко: «Я очень ждала встречи с Осакой, но на этой неделе я провела пять отличных матчей и думаю, что заслужила титул»

30.08.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпионка турнира в Нью-Йорке Виктория Азаренко прокомментировала первый титул с 2016 года и то, что ее соперница Наоми Осака снялась до начала финала из-за травмы.

«Мне жаль, потому что я очень ждала матча с Наоми. Была бы потрясающая возможность встретиться с игроком ее уровня, она здорово играла. Я проиграла ей в прошлый раз, поэтому очень ждала этой встречи. Финальные матчи всегда особенные. Мне просто нужно принять эту ситуацию. Я бы с удовольствием сыграла, но на этой неделе я провела пять отличных матчей, и я думаю, что сегодня я это заслужила.

Я рада выходить на корт и играть. Я не думаю, что стала увереннее в себе только благодаря этой победе. Я чувствовала себя довольно уверенно. Так что результат – лишь подтверждение того, что я все делала правильно, но, выходя на корт, я была довольно уверена в своих силах. Просто сейчас все складывается воедино. Показывает, что я правильно работала.

Это значимое достижение, мой первый титул после того, как я стала мамой. Я об этом даже не думала. Это делает его особенным. Для меня это особенный момент.

Я упорно работаю, чтобы выигрывать матчи, но я так наслаждаюсь игрой и борьбой, что победа – это, наверное, бонус? Победа в турнире – это бонус. Я получаю удовольствие от игры. Мол, я сегодня я так классно потренировалась, что хочу еще выходить и играть (смеется). Сейчас я иначе ощущаю себя на корте».

 
 
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Чемпионка турнира в Нью-Йорке Виктория Азаренко прокомментировала первый титул с 2016 года и то, что ее соперница Наоми Осака снялась до начала финала из-за травмы.
 
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