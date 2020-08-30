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Президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
30.08.2020 14:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Аргентины Альберто Фернандес поделился мнением о ситуации с форвардом
«Лионель, вы в наших сердцах, но мы можем так и не увидеть, как вы играете на нашей земле.
Принесите нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».
Если Месси не завершит карьеру в
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Президент Аргентины Альберто Фернандес поделился мнением о ситуации с форвардом Лионелем Месси, который хочет уйти из «Барселоны».
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