Президент Аргентины призвал Месси завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Аргентины Альберто Фернандес поделился мнением о ситуации с форвардом Лионелем Месси , который хочет уйти из «Барселоны».

«Лионель, вы в наших сердцах, но мы можем так и не увидеть, как вы играете на нашей земле.

Принесите нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз».

Если Месси не завершит карьеру в «Барселоне» , он должен сделать это в «Ньюэллс Олд Бойз» , – сказал президент Аргентины.