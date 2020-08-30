ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время акции протеста в Минске задержаны футболисты «Крумкачоў» Козеко и Рассолько

30.08.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были сегодня задержаны во время акции протеста в Минске.

По информации корреспондента Tribuna.com, они находятся в Ленинском РУВД. 

Ранее игроки «Крумкачоў» вышли на матч с «Химиком» в футболках с надписью «Мы з народам!»

Напомним, что сегодня также был задержан бывший комментатор Владислав Татур.

В Минске и регионах сегодня проходили мирные акции протеста.

«Крумкачы» – самая протестная команда страны. Песня «Жыве Беларусь» перед матчем и футболки «Мы з народам»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были сегодня задержаны во время акции протеста в Минске.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Левченко и Герасименя, а также другие люди подошли к оцеплению с плакатом «Спортсмены с народом»: «Мы играем честно», «Народ победил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика