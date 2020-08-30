Во время акции протеста в Минске задержаны футболисты «Крумкачоў» Козеко и Рассолько

Источник материала: Tribuna.com

Футболисты «Крумкачоў» и были сегодня задержаны во время акции протеста в .

По информации корреспондента Tribuna.com, они находятся в Ленинском РУВД.

Ранее игроки «Крумкачоў» вышли на матч с в футболках с надписью «Мы з народам!»

Напомним, что сегодня также был задержан бывший комментатор Владислав Татур.

В Минске и регионах сегодня проходили мирные акции протеста.

«Крумкачы» – самая протестная команда страны. Песня «Жыве Беларусь» перед матчем и футболки «Мы з народам»