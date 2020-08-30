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Во время акции протеста в Минске задержаны футболисты «Крумкачоў» Козеко и Рассолько
30.08.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболисты «Крумкачоў»
По информации корреспондента Tribuna.com, они находятся в Ленинском РУВД.
Ранее игроки «Крумкачоў»
Напомним, что сегодня также
В Минске и регионах сегодня проходили мирные акции протеста.
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Футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько были сегодня задержаны во время акции протеста в Минске.
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