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«Жесть». Орловский ответил на вопрос о ситуации в Беларуси

31.08.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о ситуации в Беларуси.

«Конечно слежу за ситуацией, куда же без этого. Смотрю, читаю, слушаю. Жесть», — сказал Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчика в «Instagram»

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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о ситуации в Беларуси.
 
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