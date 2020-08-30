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«Жесть». Орловский ответил на вопрос о ситуации в Беларуси
31.08.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о ситуации в Беларуси.
«Конечно слежу за ситуацией, куда же без этого. Смотрю, читаю, слушаю. Жесть», — сказал Орловский, отвечая на вопрос одного из подписчика в
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о ситуации в Беларуси.
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