«МЮ» согласовал трансфер ван де Бека за 40 млн евро плюс бонусы

Источник материала: Tribuna.com

«Аякс» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Донни ван де Беку в размере 40 млн евро плюс бонусы без переговоров.

Сделка была быстро оформлена благодаря бывшему вратарю манкунианцев, а ныне гендиректору амстердамского клуба Эдвину ван дер Сару, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.

По данным источника, официально трансфер ван де Бека в «МЮ» будет завершен на этой неделе.

Ранее стало известно, что английский клуб согласовал с хавбеком контракт до июня 2025 года.