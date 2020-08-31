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«МЮ» согласовал трансфер ван де Бека за 40 млн евро плюс бонусы
31.08.2020 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сделка была быстро оформлена благодаря бывшему вратарю манкунианцев, а ныне гендиректору амстердамского клуба Эдвину ван дер Сару, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.
По данным источника, официально трансфер ван де Бека в «МЮ» будет завершен на этой неделе.
Ранее стало известно, что английский клуб
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«Аякс» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Донни ван де Беку в размере 40 млн евро плюс бонусы без переговоров.
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