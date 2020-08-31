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«МЮ» согласовал трансфер ван де Бека за 40 млн евро плюс бонусы

31.08.2020 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Аякс» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Донни ван де Беку в размере 40 млн евро плюс бонусы без переговоров.

Сделка была быстро оформлена благодаря бывшему вратарю манкунианцев, а ныне гендиректору амстердамского клуба Эдвину ван дер Сару, сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо.

По данным источника, официально трансфер ван де Бека в «МЮ» будет завершен на этой неделе.

Ранее стало известно, что английский клуб согласовал с хавбеком контракт до июня 2025 года.

 
 
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«Аякс» принял предложение «Манчестер Юнайтед» по полузащитнику Донни ван де Беку в размере 40 млн евро плюс бонусы без переговоров.
 
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