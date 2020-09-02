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Гол Брессана помог «Паране» обыграть «Понте Прету»
02.09.2020 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 7-го тура второго дивизиона чемпионата Бразилии «Парана» победила «Понте Прета» (2:1). Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан отличился голом на 3-й минуте встречи.
Отметим, что Брессан был заменен на 27-й минуте игры и был предупрежден на 30-й, находясь на скамейке запасных.
«Парана» занимает 2-е место в турнире.
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В матче 7-го тура второго дивизиона чемпионата Бразилии «Парана» победила «Понте Прета» (2:1).
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