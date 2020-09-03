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Владимир Базанов: «Дальше все матчи чемпионата Беларуси будут проходить со зрителями»

03.09.2020 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что матчи чемпионата Беларуси будут проходить со зрителями, сообщает «Прессбол».

- Матчи национальных команд пройдут без зрителей — а какое решение по этому поводу относительно следующих туров высшей лиги?

– Вы ведь видели, что и финал женского Кубка Беларуси, и матч мужского Кубка «Крумкачы» — «Динамо» (Минск) уже проходили с болельщиками. Дальше также все матчи будут проходить со зрителями. А что касается национальных сборных, все уже, наверное, привыкли играть при пустых трибунах. Но тем не менее поле ведь свое — домашние стены должны помогать, – сказал Базанов.

Напомним, после президентских выборов 9 августа был перенесен тур чемпионата, матчи 22-го тура прошли без зрителей, также без зрителей прошли матчи во всех остальных лигах, включая дублеров. АБФФ не назвало причин такого решения. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что матчи чемпионата Беларуси будут проходить со зрителями, сообщает «Прессбол».
 
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