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Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук призвали сторонников выйти на Майдан

05.12.2019 06:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тимошенко, Порошенко и Вакарчук призвали сторонников 8 декабря выйти на Майдан. Накануне они опубликовали «красные линии», за которые нельзя переходить Зеленскому на встрече в «нормандском формате». Соответствующее заявление, подписанное Юлией Тимошенко, Петром Порошенко и Святославом Вакарчуком опубликовал в среду, 4 декабря, в Facebook депутат Рады от партии «Европейская cолидарность» Андрей Парубий.


Фото: Alexxx Malev / Flickr

Оппозиционные фракции в Верховной раде Украины «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали своих сторонников 8 декабря выйти на майдан Незалежности в Киеве, чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате».

«Призываем всех украинцев, все поддерживающие государство политические силы и общественные организации 8 декабря в 13.00 выйти на Майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину. Вместе — до Победы!», — говорится в заявлении.

«Красные линии» для президента Зеленского

Накануне те же фракции опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали «красные линии» для президента Владимира Зеленского перед намеченной на 9 декабря встречей в «нормандском формате». Пересечение этих линий, согласно заявлению, «нанесет непоправимый ущерб Украине» и нарушит ее национальные интересы.

Среди «красных линий»: сохранение унитарного государства, невозможность компромиссов по европейскому и атлантическому курсу Украины, а также недопущение выборов в Донбассе до вывода российских войск. Кроме того, Зеленский не должен идти на компромиссы по статусу Крыма и обещать прекращение судебных разбирательств в отношении России.

В заявлении говорится также о необходимости возвращения контроля Украины над украино-российской границей в неподконтрольных Киеву областях.

9 декабря лидеры Германии, России, Украины и Франции соберутся в Париже на саммит в «нормандском формате», чтобы обсудить урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

 
 
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Тимошенко, Порошенко и Вакарчук призвали сторонников 8 декабря выйти на Майдан. Накануне они опубликовали «красные линии», за которые нельзя переходить Зеленскому...
 
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